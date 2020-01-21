"Известия": в Минобороны разработали формулу оценки инновационности изобретений

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Главное научно-исследовательское управление Минобороны РФ разработало формулу, которая позволит оценить степень уникальности и инновационности изобретений. Для расчета значимости продукции введут коэффициенты: "соответствие базовым критическим технологиям", "научно-техническая новизна", а также "возможность парирования военных угроз будущего". Изделия, имеющие высокий потенциал по итогам применения формулы, получат оценку от 0,8 до 1, низкий - от 0 до 0,3. Эксперты отмечают, что такой подход необходим, но он вряд обеспечит полную объективность, так как цифровое значение коэффициентов будут определять привлеченные специалисты. Об этом пишут "Известия".

Применение специальной формулы при оценке новизны военных разработок прописано в проекте приказа министра обороны "Об утверждении критериев отнесения товаров, работ, услуг к инновационной и высокотехнологичной продукции" (копия есть в распоряжении издания). В настоящее время документ проходит внутриведомственные согласования и антикоррупционную экспертизу.

В пояснительной записке к приказу говорится, что к инновационной продукции оборонно-промышленного комплекса (ОПК) относятся технологии и изделия, которые обеспечивают "возможность парирования угроз безопасности РФ". И что нововведение поможет стимулировать разработки и производство самой современной продукции из той, что есть в стране. Причем такой подход будет распространяться не только на поставщиков услуг и материалов, но также и на подрядчиков, выполняющих те или иные работы для военного ведомства. Это, говорится в документе, позволит повысить эффективность бюджетных расходов, а также поддержать предприятия ОПК и других контрагентов, которые обладают передовыми технологиями.

Уже сейчас Минобороны при заключении контрактов с предприятиями использует похожую систему оценки актуальности продукции, отметил эксперт Владислав Шурыгин. "Такой математический подход помогает выбрать действительно инновационный вид вооружения. А значит, и финансирование получают актуальные проекты, - сказал Шурыгин. - При этом надо учесть, что в производстве танка или бронемашины задействованы десятки и сотни предприятий, финансовое благополучие которых во многом зависит от госзаказа. То есть такая система защищает и производителей".

В формулу войдут несколько коэффициентов, которые будут рассчитываться математически. В частности, при определении научно-технической новизны продукта оценят его конструктивное выполнение, состав материалов и функциональное назначение.

Будет учитываться и соответствие базовым критическим технологиям, которые были ранее одобрены Военно-промышленной комиссией РФ. Еще один важный коэффициент - возможность парирования военных угроз будущего. К ним, например, можно отнести разработку оружия, способного сбивать гиперзвуковые ракеты.

Высокий коэффициент получит продукция, которая серьезно расширит и выведет тактико-технические характеристики оружия и техники на новый уровень в сравнении с существующими российскими аналогами.

Отдельные коэффициенты установят для таких показателей, как уровень развития по сравнению с мировыми аналогами, наукоемкость и реальная возможность внедрения новинки на производстве. Наконец, учтут и эффект от реализации продукции. Предпочтение отдадут тем изделиям, которые обеспечат экономический и технологический эффект в перспективе, смогут оказаться полезными при производстве гражданской или продукции двойного назначения, дать мощный толчок развитию целых отраслей.

Каждый из вышеперечисленных показателей может получить оценку от 0 до 1. Так, например, при расчете соответствия мировому уровню высшую оценку заслужит продукция "опережающая мировой уровень", а низшую, нулевую - "отстающая на 10 и более лет". Совокупность таких показателей, по мнению разработчиков, поможет определить, действительно ли разработка или изделие является инновационным.

Ряд коэффициентов установит группа экспертов в составе не менее семи человек. Они должны обладать "компетентностью в соответствующей области, эрудированностью в смежных областях знаний, иметь стаж научной и практической работы", отмечается в приказе. Приоритет при привлечении экспертов отдадут тем, кто имеет ученую степень или звание.

Но при таком способе оценки разработок трудно избежать субъективизма, отметил эксперт Андрей Фролов. "В этом случае важна не только сама формула, но и процедура и критерий подбора экспертов, - рассказал он. - К сожалению, в документе не говорится, кто их будет набирать, а также не сформулированы четкие требования к членам таких групп. Определенный подбор экспертов, к сожалению, может привести к лоббированию интересов тех или иных промышленников".

Заинтересованные члены совета, завысив коэффициенты, могут добиться включения нужного им проекта в госзаказ, отметил эксперт. Также непонятно, как будет приниматься решение о финансировании разработки в том случае, если мнения экспертов разделятся, пишут "Известия".