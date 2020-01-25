В Минобороны рассказали о "перехвате" США российского генерала в Сирии больше года назад

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Случай с российским генералом, "перехваченным" американскими военными в районе сирийского Манбиджа, произошел более года назад. Об этом сообщили журналистам в Минобороны РФ.

"Упомянутый американскими представителями факт произошел около 14 месяцев назад в районе сирийского населенного пункта Манбидж, который тогда находился под тройным контролем: возглавляемой США так называемой антитеррористической коалиции, курдских отрядов, а также сирийских правительственных войск", - сказали в ведомстве.

В Минобороны РФ также заявили, что отдельные представители Пентагона искусственно нагнетают обстановку вокруг взаимодействия стран в Сирии. В ведомстве отметили, что между военными РФ и США в Сирии сложились абсолютно профессиональные отношения.