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Кризис в Сирии
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В Минобороны рассказали о "перехвате" США российского генерала в Сирии больше года назад

Ранее спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри сообщил, что из-за отсутствия взаимопонимания между сторонами американские войска в недавнем прошлом не пропустили в Манбидж автоколонну российского генерал-майора
Здание Министерства обороны РФ Михаил Почуев/ТАСС
Описание
Здание Министерства обороны РФ
© Михаил Почуев/ТАСС

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Случай с российским генералом, "перехваченным" американскими военными в районе сирийского Манбиджа, произошел более года назад. Об этом сообщили журналистам в Минобороны РФ.

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"Упомянутый американскими представителями факт произошел около 14 месяцев назад в районе сирийского населенного пункта Манбидж, который тогда находился под тройным контролем: возглавляемой США так называемой антитеррористической коалиции, курдских отрядов, а также сирийских правительственных войск", - сказали в ведомстве.

В Минобороны РФ также заявили, что отдельные представители Пентагона искусственно нагнетают обстановку вокруг взаимодействия стран в Сирии. В ведомстве отметили, что между военными РФ и США в Сирии сложились абсолютно профессиональные отношения.

Теги
СШАСирияРоссияКризис в Сирии
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