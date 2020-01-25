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В Идлибской зоне деэскалации организовали три гумкоридора для защиты мирных жителей

Руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон Юрий Боренков сообщил, что пункты пропуска оборудуют местами оказания медицинской помощи, предоставления питьевой воды, горячего питания и предметов первой необходимости

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Российские военные совместно с сирийскими коллегами и местными властями создали три гуманитарных коридора в Идлибской зоне деэскалации, чтобы защитить гражданское население от боевых действий активизировавшихся вооруженных группировок. Об этом сообщил в субботу журналистам руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Юрий Боренков.

"В связи с развязыванием террористической группировкой "Хайат Тахрир Аш-Шам" (ХТШ, одно из названий запрещенной в РФ экстремистской группировки "Джебхат ан-Нусра", также запрещена в России - прим. ТАСС) и подконтрольными ей формированиями боевых действий в Идлибской зоне деэскалации возникла угроза безопасности мирных жителей. В целях предотвращения гибели гражданского населения российским Центром по примирению враждующих сторон совместно с сирийскими правительственными войсками и местными органами власти организовано функционирование трех гуманитарных коридоров в районах населенных пунктов Эль-Хадер провинции Алеппо, Абу-Эд-Духур провинции Идлиб и Хабит провинции Хама", - сказал Борисенков.

Он отметил, что круглосуточные пункты пропуска будут оборудованы местами оказания неотложной медицинской помощи, предоставления питьевой воды, горячего питания, медикаментов и предметов первой необходимости.

Также руководитель ЦПВС сообщил, что за прошедшие сутки было зафиксировано более ста обстрелов со стороны вооруженных группировок.

Четыре зоны деэскалации были созданы в Сирии в соответствии с договоренностью, достигнутой в мае 2017 года на переговорах в Астане (ныне - Нур-Султан) представителями России, Ирана и Турции. Территория трех из них в 2018 году перешла под контроль Дамаска. Четвертая зона, расположенная в провинции Идлиб и частях соседних провинций Латакия, Хама и Алеппо, по-прежнему неподвластна правительству республики. При этом большая ее часть захвачена террористами из организации "Джебхат ан-Нусра".

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