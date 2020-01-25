В Идлибской зоне деэскалации организовали три гумкоридора для защиты мирных жителей

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Российские военные совместно с сирийскими коллегами и местными властями создали три гуманитарных коридора в Идлибской зоне деэскалации, чтобы защитить гражданское население от боевых действий активизировавшихся вооруженных группировок. Об этом сообщил в субботу журналистам руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Юрий Боренков.

"В связи с развязыванием террористической группировкой "Хайат Тахрир Аш-Шам" (ХТШ, одно из названий запрещенной в РФ экстремистской группировки "Джебхат ан-Нусра", также запрещена в России - прим. ТАСС) и подконтрольными ей формированиями боевых действий в Идлибской зоне деэскалации возникла угроза безопасности мирных жителей. В целях предотвращения гибели гражданского населения российским Центром по примирению враждующих сторон совместно с сирийскими правительственными войсками и местными органами власти организовано функционирование трех гуманитарных коридоров в районах населенных пунктов Эль-Хадер провинции Алеппо, Абу-Эд-Духур провинции Идлиб и Хабит провинции Хама", - сказал Борисенков.

Он отметил, что круглосуточные пункты пропуска будут оборудованы местами оказания неотложной медицинской помощи, предоставления питьевой воды, горячего питания, медикаментов и предметов первой необходимости.

Также руководитель ЦПВС сообщил, что за прошедшие сутки было зафиксировано более ста обстрелов со стороны вооруженных группировок.

Четыре зоны деэскалации были созданы в Сирии в соответствии с договоренностью, достигнутой в мае 2017 года на переговорах в Астане (ныне - Нур-Султан) представителями России, Ирана и Турции. Территория трех из них в 2018 году перешла под контроль Дамаска. Четвертая зона, расположенная в провинции Идлиб и частях соседних провинций Латакия, Хама и Алеппо, по-прежнему неподвластна правительству республики. При этом большая ее часть захвачена террористами из организации "Джебхат ан-Нусра".