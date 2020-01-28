В Минобороны сообщили, что боевики продолжают обстрелы Алеппо

АЛЕППО /Сирия/, 28 января. /ТАСС/. Российский Центр по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии на фоне продолжающихся обстрелов боевиками Алеппо предупредил о подготовке бандформированиями в Идлибской зоне деэскалации провокаций с использованием химического оружия.

По данным руководителя российского ЦПВС в Сирии генерал-майора Юрия Боренкова, за прошедшие сутки в Идлибской зоне деэскалации зафиксирован 91 обстрел вооруженных группировок - в частности, обстрелу подверглись районы Маканис-эд-Дувайри и "Арбузный рынок" города Алеппо, а также ряд населенных пунктов провинций Алеппо, Латакия, Идлиб, Хама.

Ситуация в районах Алеппо, соседствующих с Идлибской зоной деэскалации, остается напряженной. По данным российского ЦПВС, сохраняется угроза проведения боевиками радикальных формирований на территории Идлибской зоны провокаций с использованием отравляющих веществ. Согласно информации, полученной ЦПВС от местных жителей и задержанных участников незаконных вооруженных формирований, в населенные пункты Кафер-Хамра провинции Алеппо, Маарет-Мисрин и Эриха провинции Идлиб под охраной боевиков террористической группировки "Хайат Тахрир Аш-Шам" (запрещена в РФ - прим. ТАСС) прибыли представители псевдогуманитарной организации "Белые каски" с емкостями, содержащими, предположительно, газообразный хлор.

Также получены сведения о складировании незаконными вооруженными формированиями отравляющих веществ на территории телерадиовещательных центров в городах Джиср-эш-Шугур и Серакаб провинции Идлиб.

В населенных пунктах Акрабат и Сальхаб провинции Идлиб действуют лаборатории, в которых специалистами, прошедшими подготовку в ряде европейских стран, осуществляется синтез отравляющих веществ. Запасы химикатов хранятся на складах в районе бывшей военной базы вблизи населенного пункта Дар-Таазза провинции Алеппо, в горной местности Джебель-Эз-Завие и в районе населенного пункта Салькин провинции Идлиб. Таким образом, бандформирования и их сообщники из числа "Белых касок" в очередной раз готовят провокацию с применением отравляющих веществ. Ее цель - обвинить сирийские власти в использовании химического оружия против мирного населения.

Российский ЦПВС призвал также командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от вооруженных провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации в подконтрольных им районах.