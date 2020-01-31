Минобороны России: у боевиков в Идлибе найдено много вооружения западного производства

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Сирийские войска обнаружили на освобожденных от боевиков территориях в идлибской зоне деэскалации большое количество техники, боеприпасов и вооружения, в том числе западного производства. Об этом сообщил в пятницу руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Юрий Боренков.

"В ходе отступления боевиков вглубь идлибской зоны деэскалации в руки сирийских военнослужащих попало значительное количество оставленных незаконными вооруженными формированиями техники, боеприпасов и вооружения, в том числе западного производства", - сказал он.

Генерал отметил, что контрнаступление сирийской армии предотвратило мощную террористическую атаку, которую боевики хотели обрушить на густонаселенные города Хама и Алеппо.

Боренков добавил, что армия Сирии в ходе контрнаступления в идлибской зоне деэскалации захватила и уничтожила около 100 единиц военной техники боевиков.

"Правительственными войсками Сирийской Арабской Республики захвачено или уничтожено 11 танков, 19 бронетранспортеров и боевых машин пехоты, 62 единицы автомобильной техники - пикапов с установленным на них крупнокалиберным вооружением, девять "джихад-мобилей", четыре реактивных системы залпового огня, 38 орудий полевой артиллерии различных калибров и четыре беспилотных летательных аппарата", - сказал он.

По словам Боренкова, за прошедшие сутки Центр по примирению провел две гуманитарные акции в населенных пунктах Адман (провинция Ракка) и Шадка (провинции Хасеке). Жителям было выдано 500 продовольственных наборов общей массой около двух тонн.

Кроме того, по данным генерала, российские военные медики за прошедшие сутки оказали медпомощь 288 сирийским гражданам в провинциях Алеппо и Хасеке.

Ранее Минобороны РФ сообщало, что по состоянию на утро 29 января в результате оборонительных действий и контрнаступления сирийских правительственных войск на границе зоны деэсклации "Идлиб" были уничтожены и захвачены восемь танков, более 15 боевых машин пехоты, 49 пикапов с крупнокалиберным вооружением, восемь автомобилей террористов-смертников, четыре ударных беспилотника и десятки артиллерийских орудий разных калибров.

По слова Боренкова, в идлибской зоне деэскалации продолжаются нарушения режима прекращения огня со стороны бандформирований. За прошедшие сутки было зафиксировано 34 обстрела.