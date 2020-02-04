{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Министры обороны стран СНГ, ШОС и ОДКБ встретятся в июне в Москве

Как сообщили в Минобороны РФ, главы военных делегаций обсудят подготовку встречи 4-5 февраля

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Представители военных ведомств стран Содружества Независимых Государств (СНГ), Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) обсудят 4-5 февраля в Москве подготовку июньской встречи глав Минобороны этих государств. Об этом говорится в сообщении оборонного ведомства России, распространенном во вторник.

"Главы военных делегаций обсудят вопросы, связанные с проведением совместного заседания министров обороны государств - участников СНГ, государств - членов ШОС и государств - членов ОДКБ, которое спланировано в июне 2020 года в городе Москве", - сообщили в Минобороны.

"Свое участие [в нынешнем заседании] подтвердили представители оборонных ведомств Азербайджана, Армении, Белоруссии, Индии, Казахстана, Китая, Киргизии, Пакистана, России, Таджикистана и Узбекистана", - добавили в российском военном ведомстве.

Теги
АзербайджанАрменияБелоруссияКазахстанКиргизияТаджикистанУзбекистанИндияПакистанРоссияКитай
Реклама на ТАСС
Военные России проинспектируют военный объект в Эстонии
Инспекторы посетят военный объект в месте его обычного расположения мирного времени
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС