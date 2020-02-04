Министры обороны стран СНГ, ШОС и ОДКБ встретятся в июне в Москве

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Представители военных ведомств стран Содружества Независимых Государств (СНГ), Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) обсудят 4-5 февраля в Москве подготовку июньской встречи глав Минобороны этих государств. Об этом говорится в сообщении оборонного ведомства России, распространенном во вторник.

"Главы военных делегаций обсудят вопросы, связанные с проведением совместного заседания министров обороны государств - участников СНГ, государств - членов ШОС и государств - членов ОДКБ, которое спланировано в июне 2020 года в городе Москве", - сообщили в Минобороны.

"Свое участие [в нынешнем заседании] подтвердили представители оборонных ведомств Азербайджана, Армении, Белоруссии, Индии, Казахстана, Китая, Киргизии, Пакистана, России, Таджикистана и Узбекистана", - добавили в российском военном ведомстве.