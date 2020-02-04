Более 116 тыс. военных примут участие в торжествах 9 мая по всей России

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Праздничные мероприятия с участием войск в День Победы пройдут в 475 населенных пунктах России, сообщил во вторник министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Ах, война, что ж ты сделала, подлая...": как изменилась жизнь СССР после начала ВОВ

"Ах, война, что ж ты сделала, подлая...": как изменилась жизнь СССР после начала ВОВ Фотографии корреспондентов ТАСС 1930-х и 1940-х гг.

"Непосредственно 9 мая праздничные мероприятия с участием войск пройдут в 475 городах и населенных пунктах. Их проведение обеспечат свыше 116 тыс. военнослужащих", - сказал Шойгу на селекторном совещании.

Он сообщил, что Министерство обороны разработало целый комплекс мероприятий, приуроченных к 75-летию окончания Великой Отечественной войны, которые будут реализовываться в течение всего года. "Окажем всестороннюю помощь ветеранам, для чего привлечем большое количество волонтеров и юнармейцев, продолжим публикацию уникальных архивных материалов, рассказывающих правду о войне", - добавил министр.

По его словам, в апреле-мае будет проведена патриотическая акция "Эшелоны Победы", в рамках которой поезда с экспонатами времен войны пройдут по шести маршрутам через всю страну, включая города-герои.

"Особое место в торжествах займет освящение главного храма вооруженных сил и открытие музейного комплекса "Дорога памяти", - отметил Шойгу

Он напомнил, что для пополнения архива комплекса созданы пункты по сбору фотографий и данных, а также специальный раздел на сайте министерства обороны.