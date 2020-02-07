Разведчики в Карачаево-Черкесии отработают взаимодействие с авиацией и беспилотниками

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 февраля. /ТАСС/. Более тысячи военнослужащих Южного военного округа приступили к тактико-специальным учениям с использованием авиации и беспилотников в горах Карачаево-Черкесии. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе округа.

"На горном полигоне Кобу-Баши в Карачаево-Черкесии разведывательные подразделения 49-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) приступили к отработке межвидового взаимодействия с экипажами армейской и беспилотной авиации. К занятиям привлечено более 1 тыс. военнослужащих ЮВО, на них активно применяется беспилотная авиация", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, особое внимание в ходе полевого выхода будет уделяться индивидуальной подготовке разведчиков, применению технических средств разведки, в том числе комплекса разведки, управления и связи "Стрелец", лазерного прибора разведчика различных модификаций, а также освоению приемов жизнеобеспечения и маскировки при выполнении боевых задач. Разведчикам предстоит выполнить нормативы по специальной и воздушно-десантной подготовкам, освоить и закрепить навыки вождения бронеавтомобилей "Тигр-М" и "Рысь". Кроме того, военные выполнят упражнения учебных стрельб из стрелкового оружья и штатного вооружения боевых машин.

Помимо тактико-специальных учений военные примут участие в конкурсах полевой выучки: на лучшего разведчика, механика-водителя, стрелка-снайпера, лучший разведывательный взвод и роту, добавили в пресс-службе.