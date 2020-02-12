СМИ: группа российских инспекторов посетит военный объект в Нидерландах

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Группа российских военных инспекторов посетит в среду объект вооруженных сил Нидерландов. Об этом сообщил газете "Красная звезда" начальник российского Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков.

По его словам, инспекция проходит "в соответствии с Венским документом 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности". Посещение будет проводиться 12 февраля 2020 года в течение одного дня.

"Такие посещения по оценке проводятся с целью проверки информации о военных силах и планах развертывания основных систем вооружения и военной техники. Инспекторы посетят военный объект в месте его обычного расположения мирного времени. На брифинге будет получена информация от командования относительно личного состава, а также основных систем вооружения и техники", - отмечает газета.