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СМИ: группа российских инспекторов посетит военный объект в Нидерландах

Инспекция проходит в соответствии с Венским документом 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Группа российских военных инспекторов посетит в среду объект вооруженных сил Нидерландов. Об этом сообщил газете "Красная звезда" начальник российского Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков.

По его словам, инспекция проходит "в соответствии с Венским документом 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности". Посещение будет проводиться 12 февраля 2020 года в течение одного дня.

"Такие посещения по оценке проводятся с целью проверки информации о военных силах и планах развертывания основных систем вооружения и военной техники. Инспекторы посетят военный объект в месте его обычного расположения мирного времени. На брифинге будет получена информация от командования относительно личного состава, а также основных систем вооружения и техники", - отмечает газета.

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НидерландыРоссия
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