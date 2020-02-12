Моральную устойчивость разведчиков проверили на спецполосе препятствий в Подмосковье

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Военные психологи гвардейской танковой армии Западного военного округа (ЗВО) проверили моральную устойчивость военнослужащих разведывательных подразделений на психологической полосе препятствий в Подмосковье. Об этом сообщила пресс-служба ЗВО.

"Более 300 м и свыше 30 препятствий преодолели разведчики Таманской мотострелковой дивизии через дым покрышек, пулеметный огонь и постоянные взрывы под ногами. Условия, в которые попали военнослужащие максимально приближены к боевым, во время тренировки было применено около 150 единиц имитационных средств, включая человеческие органы и разрывающиеся манекены в военной форме. Военнослужащие преодолевали полосу попарно, осуществляя физическую и моральную поддержку друг друга," - рассказали в пресс-службе.

Контроль за прохождением полосы осуществлялся психологами дивизии, у каждого военнослужащего производился замер психологического состояния до и после преодоления полосы препятствий.

В занятиях приняло участие более 300 военнослужащих разведывательных подразделений гвардейской танковой армии ЗВО.