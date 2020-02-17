Военные США, Эстонии и Литвы выполнят наблюдательный полет над РФ и Белоруссией

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Совместная миссия США, Эстонии и Литвы в период с 17 по 21 февраля выполнит наблюдательный полет над территорией Союзного государства России и Белоруссии, а специалисты из РФ - над территорией Греции. Об этом в понедельник сообщает газета "Красная звезда" со ссылкой на начальника Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергея Рыжкова.

"В рамках реализации международного Договора по открытому небу российская группа инспекторов планирует выполнить наблюдательный полет на российском самолете наблюдения Ан-30Б над территорией Греческой Республики. Наблюдательный полет над Грецией будет выполняться в период с 17 по 21 февраля с аэродрома открытого неба Неа-Анхиалос", - отметил Рыжков. "В эти же даты совместная миссия США, Эстонии и Литвы выполнит наблюдательный полет с аэродрома Кубинка над территорией групп государств - участников - Республики Беларусь и Российской Федерации - на шведском самолете наблюдения СААБ-340", - отмечается в публикации.

Договор по открытому небу - многосторонний международный договор, подписанный 24 марта 1992 года в Хельсинки представителями 23 государств, входящих в Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Целью договора является содействие укреплению доверия между государствами через совершенствование механизмов контроля за военной деятельностью и за соблюдением действующих договоров в области контроля над вооружениями. Договор устанавливает режим открытого неба для обеспечения возможности его участникам совершать облеты территорий друг друга. Участниками договора являются более 30 государств. Российская Федерация ратифицировала Договор по открытому небу 26 мая 2001 года.