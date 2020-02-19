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Группа российских инспекторов посетила военный объект в Румынии

Инспекторы побывали на военном объекте в месте его обычного расположения в мирное время

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Российская группа инспекторов во вторник совершила посещение военного объекта Вооруженных сил Румынии в соответствии с Венским документом 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности. Об этом сообщила в среду газета "Красная звезда" со ссылкой на начальника Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергея Рыжкова.

По его словам, инспекторы побывали на военном объекте в месте его обычного расположения в мирное время. На брифинге была получена информация от командования относительно личного состава, а также об основных системах вооружения и техники.

Такие посещения проводятся для проверки информации о военных силах и планах развертывания основных систем вооружения и военной техники.

Теги
РумынияРоссия
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