Минобороны опубликует все военные номера "Красной звезды"

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Минобороны России на своем сайте запускает раздел "Красная звезда": от Бреста до Берлина", в котором будут опубликованы все номера центрального печатного издания Наркомата обороны СССР периода Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в военном ведомстве.

По данным Минобороны, для раздела было оцифровано и подготовлено к публикации в электронном виде более 1,4 тыс. номеров газеты "Красная звезда", хранящихся в архивных фондах военного ведомства и Российской государственной библиотеки.

Раздел доступен по адресу https://multimedia.mil.ru/multimedia/frontline_redstar.htm.

В новом разделе пользователи смогут ознакомиться с материалами каждого номера газеты, выпущенного в период с 22 июня 1941 по 9 мая 1945 года. При этом очередные номера газеты с момента запуска раздела будут публиковаться день в день - в те даты, когда они выходили 75 лет назад, вплоть до Дня Победы.

Газета "Красная звезда" была создана в 1923 году как центральный печатный орган Наркомата обороны СССР. Особый авторитет в армии и стране газета приобрела в годы Великой Отечественной войны. На ее страницах освещались вопросы тактики, оперативного искусства, использования родов войск в различной обстановке, а также распространялся в войсках накопленный передовой боевой опыт.

В газете постоянно публиковались материалы о массовом героизме защитников Отечества на фронте и в тылу.

Героическая работа военкоров

Корреспонденты газеты постоянно находились в местах решающих событий, в газету шли материалы военкоров со всех фронтов. В годы войны в редакции трудились такие выдающиеся писатели и публицисты, как М.А. Шолохов, И.Г. Эренбург, П.А. Павленко, К.М. Симонов, В.Л. Василевская и другие.

В военные годы 17 корреспондентов "Красной звезды" погибли, выполняя редакционные задания, 71 сотрудник редакции и издательства был награжден орденами и медалями. Заслуги же всего редакционного коллектива газеты в военное время были отмечены орденом Красного Знамени.

По воспоминаниям фронтовиков, "Звездочку" (так называли ее в войсках) читали коллективно и вслух. Ее любили, ей верили, а упоминание в газете своего имени воспринимали как награду.