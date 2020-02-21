Российские истребители за неделю дважды поднимались на перехват у границ страны

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Российские истребители за прошедшую неделю два раза поднимались в воздух, чтобы не допустить нарушения границы иностранными летательными аппаратами. Такие данные Минобороны РФ приводит в пятницу газета "Красная звезда".

Согласно опубликованной инфографике, воздушную разведку вдоль границ России вели 22 самолета-разведчика и восемь беспилотных летательных аппаратов иностранных государств.

Все полеты летательных аппаратов проходили под контролем российских РЛС. По данным издания, нарушений воздушного пространства РФ не допущено.