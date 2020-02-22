Участники перехода в честь 75-летия Победы преодолели более 2,5 тыс. км

УЛАН-УДЭ, 22 февраля. /ТАСС/. Военнослужащие Восточного военного округа (ВВО), участвующие в переходе Хабаровск - Москва, посвященном 75-летию Победы, преодолели маршрут по территории Забайкальского края и достигли Бурятии. Об этом сообщили журналистам в субботу в пресс-службе ВВО.

"Участники комбинированного перехода Хабаровск - Москва продолжают путь по территории Бурятии. Как рассказывают сами бойцы, жители республики приветствуют их сигналами автомобилей, улыбками. В населенных пунктах военных останавливают местные жители, чтобы поговорить и сфотографироваться, желают легкого пути и крепкого здоровья", - рассказали в пресс-службе ВВО.

В общей сложности участники перехода за три недели пути преодолели более 2,5 тыс. км. Маршрут в Забайкалье они преодолевали в морозы до минус 40 градусов - на лыжах и способом сцепки и крепления к снегоходам, по льду рек, в труднодоступных районах приходилось переходить на пеший шаг. По пути следования военнослужащие участвовали в памятных мероприятиях, общались с местными жителями и участниками патриотического движения "Юнармия". В забайкальском поселке Бада они встретились с 90-летним ветераном Великой Отечественной войны Василием Сажиным, дошедшим в 1945-м до Берлина.

В Бурятии, где на следующей неделе начнется празднование Сагаалгана [Нового года по лунному календарю], военные примут участие в торжествах, посетят Иволгинский дацан - центр традиционного буддизма. Днем 22 февраля в Улан-Удэ планируется церемония встречи военнослужащих, на Мемориале Победы состоится торжественное мероприятие. По пути в Иркутскую область участники перехода пройдут по льду озера Байкал.

28 января в Хабаровске стартовал уникальный переход военнослужащих ВВО до Москвы под знаменем Победы протяженностью около 8,5 тыс. км. Маршрут проходит по территории 17 субъектов РФ. Завершить переход планируется 7 мая 2020 года в Москве.

Примером для военных Восточного военного округа послужил лыжный переход пятерых военнослужащих авиачасти особой Краснознаменной дальневосточной армии в 1934-1935 годах. "Тогда молодые командиры, стартовав 1 октября 1934 года со станции Бочкарев (ныне город Белогорск Амурской области), финишировали в Москве 12 февраля 1935 года, преодолев на лыжах и пешком 8134 км за 120 дней", - пояснили в пресс-службе ВВО.