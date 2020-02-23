В идлибской зоне деэскалации за сутки зафиксировано 22 обстрела

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии зафиксировал на территории трех провинций в идлибской зоне деэскалации 22 обстрела со стороны незаконных вооруженных формирований. Об этом сообщил в воскресенье руководитель центра контр-адмирал Олег Журавлев.

"За прошедшие сутки зафиксировано 22 обстрела", - сказал он. Для сравнения: 22 февраля в идлибской зоне было зафиксировано 25 обстрелов.

По словам Журавлева, боевики обстреляли три населенных пункта в провинции Алеппо, семь - в провинции Латакия, шесть - в провинции Идлиб.

Руководитель центра также сообщил, что российская военная полиция продолжила патрулирование по ряду маршрутов в провинциях Алеппо и Хасеке. "Все мероприятия в рамках патрулирования... прошли в соответствии с утвержденными планами, без происшествий", - отметил контр-адмирал.

Журавлев добавил, что "силами армейской авиации проведено воздушное патрулирование". Он уточнил, что самолеты вылетали с аэродрома Квайрес (пригород Алеппо) и возвращались туда же.

За прошедшие сутки представители российского Центра по примирению враждующих сторон провели четыре гуманитарные акции в городе Алеппо, а также в населенных пунктах провинций Латакия, Ракка и Хасеке. Нуждающимся жителям Сирийской Арабской Республики выдано 1150 продовольственных наборов общим весом 4,2 тонны. Медицинские специалисты Минобороны России оказали помощь 275 сирийским гражданам в трех населенных пунктах провинций Алеппо и Хасеке.