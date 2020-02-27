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75-летие Победы

В юбилейных парадах Победы в ВВО примут участие более 13,9 тыс. военных

Из них от Минобороны России - более 10,4 тыс. военнослужащих

ВЛАДИВОСТОК, 27 февраля. /ТАСС/. Подготовка к военным парадам, посвященным 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, началась в Восточном военном округе (ВВО), сообщила в четверг пресс-служба ВВО.

"Всего в военных парадах в Хабаровске, Владивостоке, Уссурийске, Южно-Сахалинске, Белогорске, Чите, Улан-Удэ 9 мая будут участвовать более 13,9 тыс. человек, в том числе от Минобороны России - более 10,4 тыс. военнослужащих. <...> К этому масштабному мероприятию в Хабаровске (где находится штаб округа) спланировано привлечь 38 пеших парадных расчетов в количестве около 4 тыс. человек, в том числе более 2,7 тыс. военнослужащих Минобороны России", - сообщила пресс-служба.

В параде войск Хабаровского гарнизона в 2020 году впервые будут участвовать сводные батальоны гвардейского отдельного десантно-штурмового соединения ВДВ из Уссурийска и подразделения войск радиационной, химической и биологической защиты, а также парадный расчет от центра связи ФСО России. Особенностью юбилейного парада станет увеличение парадной группировки более чем в 1,5 раза. В частности, численность каждого парадного расчета увеличат с 80 до 100 человек.

Традиционно в параде будут участвовать рота барабанщиков Суворовского военного училища из Уссурийска, рота почетного караула окружного учебного центра, парадные расчеты штаба ВВО, объединения ВВС и ПВО, отдельного мотострелкового соединения, морской пехоты, войск специального назначения, железнодорожных войск, Дальневосточного ВОКУ.

Теги
РоссияЗабайкальский крайХабаровский крайДальний Восток75-летие Победы
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