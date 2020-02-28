Российские истребители за неделю не поднимались на перехват у границ страны

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Российские истребители за прошедшую неделю ни разу не поднимались в воздух, чтобы не допустить нарушения границы иностранными летательными аппаратами. Такие данные Минобороны РФ приводит в пятницу газета "Красная звезда".

Согласно опубликованной инфографике, воздушную разведку вдоль границ России вели 18 самолетов-разведчиков и пять беспилотных летательных аппаратов иностранных государств. Все полеты летательных аппаратов проходили под контролем российских РЛС. По данным издания, нарушений воздушного пространства РФ не допущено.

Минобороны отмечает, что за неделю российские летчики в рамках боевой подготовки выполнили 242 летные смены на 74 аэродромах.