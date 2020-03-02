Российские военные выполнят наблюдательный полет над Германией 2-6 марта

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Российские военные 2-6 марта выполнят наблюдательный полет над территорией Германии, а специалисты из Турции - над территорией РФ. Об этом в понедельник сообщает газета "Красная звезда" со ссылкой на начальника Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергея Рыжкова.

"В рамках реализации международного Договора по открытому небу Российская Федерация планирует выполнить наблюдательный полет на российском самолете наблюдения Ан-30Б над территорией Германии", - цитирует издание Рыжкова. По его словам, полет над Германией будет выполняться в период с 2 по 6 марта с аэродрома открытого неба Кельн-Бонн.

Рыжков также сообщил, что в этот же период миссия Турции выполнит наблюдательный полет над территорией России на шведском самолете наблюдения CN-235 с аэродрома Кубинка. Отмечается, что в ходе выполнения полета российские специалисты на борту самолета наблюдения будут контролировать строгое соблюдение согласованных параметров полета и применения предусмотренной договором аппаратуры.

Договор по открытому небу - многосторонний международный договор, подписанный 24 марта 1992 года в Хельсинки представителями 23 государств, входящих в Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе. Целью договора является содействие укреплению доверия между государствами через совершенствование механизмов контроля за военной деятельностью и за соблюдением действующих договоров в области контроля над вооружениями. Документ устанавливает режим открытого неба для обеспечения возможности его участникам совершать облеты территорий друг друга. Участниками договора являются более 30 государств. РФ ратифицировала его 26 мая 2001 года.