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75-летие Победы

Ракетные комплексы "Искандер" перебросили в Подмосковье для участия в параде Победы

Всего в параде на Красной площади задействуют около 100 единиц военной техники танкового объединения ЗВО

МОСКВА, 9 марта. /ТАСС/. Оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер-М" танковой армии Западного военного округа (ЗВО) прибыли в Московскую область для подготовки и участия 9 мая в параде на Красной площади. Об этом говорится в распространенном в понедельник сообщении пресс-службы ЗВО.

"Комплексы совершили марш комбинированным способом из места постоянной дислокации в Ивановской области протяженностью более 500 км. Всего в Московскую область на время подготовки и проведения парада были переброшены четыре самоходных пусковых установки и четыре транспортно-заряжающие машины комплекса "Искандер", - сообщили в округе.

Всего в параде на Красной площади примут участие около 100 единиц военной техники танкового объединения ЗВО, в частности зенитно-ракетные комплексы "Тор-М2", танки Т-72Б3, самоходные гаубицы 2С19 "Мста-С", исторические танки Т-34 и противотанковые самоходные артиллерийские установок СУ-100.

Теги
РоссияИвановская область75-летие Победы
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