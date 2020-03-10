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Разведчики ЮВО совершили марш на Ставрополье для проведения масштабных учений

В них принимают участие более 2 тыс. военнослужащих

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 марта. /ТАСС/. Более 2 тыс. разведчиков Южного военного округа (ЮВО) в Северной Осетии приступили к масштабным учениям, которые продлятся неделю. Об этом во вторник журналистам сообщили в пресс-службе округа.

"Личный состав соединения разведки 58-й общевойсковой армии ЮВО, дислоцированной в Северной Осетии, в составе подразделений совершил марш на полигон Серноводский (Ставропольский край) для проведения тактическо-специальных учений <…> В тактико-специальных учениях принимает участие более 2 тыс. военнослужащих ЮВО, задействовано свыше 250 единиц вооружения и военной техники", - говорится в сообщении.

Как рассказали в военном округе, разведчики в течение недели выполнят задачи тактической и специальной подготовки, в ходе учений для создания обстановки, максимально приближенной к боевой, будет использовано значительное количество средств имитации и холостых боеприпасов, а роль условного противника сыграют военнослужащие бригады.

"На основном этапе военнослужащие в ночное время с использованием вертолетов армейской авиации 4-й армии ВВС и ПВО отработают высадку тактического десанта, навыки ведения боевых действий в тылу условного противника, организуют наблюдательные посты, налеты и засады", - подчеркнули в пресс-службе.

Теги
РоссияСеверный КавказСКФОСеверная ОсетияСтавропольский край
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