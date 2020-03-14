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Над морем Бофорта в 100 км от Аляски выполнили полет два Ту-142 Северного флота

Полет длился более 15 часов

СЕВЕРОМОРСК /Мурманская область/, 14 марта. /ТАСС/. Экипажи двух дальних противолодочных самолетов Ту-142 Северного флота выполнили плановый полет с дозаправкой в воздухе над морями Северного Ледовитого океана, включая море Бофорта, пролетев в 100 км от Аляски. Об этом в субботу сообщает пресс-служба Северного флота.

"Самая дальняя точка полетного задания находилась в море Бофорта на удалении около 100 километров от побережья полуострова Аляска. Продолжительность полета составила более 15 часов, а протяженность маршрута - свыше 11 тыс. километров. Дозаправку от воздушных танкеров Ил-78 экипажи Ту-142 выполнили в районе Северного полюса", - говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, полет проходил в основном над местностью без ориентиров, летчики отработали навыки пилотирования и слаженность действий в условиях отсутствия наземных радиотехнических средств аэронавигации, экипажи Ту-142 провели также ледовую разведку и мониторинг ледовой обстановки в Арктике.

"Полеты противолодочной авиации Северного флота проводятся в рамках программы боевой подготовки экипажей Ту-142 в зимнем периоде обучения и выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства", - уточнили в пресс-службе.

В марте экипажи самолетов Ту-142 Северного флота совершили несколько плановых полетов над морями Северного Ледовитого и Атлантического океанов. В субботу в Минобороны РФ сообщили, что два противолодочных самолета Ту-142 морской авиации Тихоокеанского флота выполнили плановый полет над нейтральными водами Тихого и Северного Ледовитого океанов. Продолжительность полета составила около 12 часов, за это время самолеты преодолели маршрут протяженностью более 5000 км.

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РоссияАрктика сегодня
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Самолеты Ту-142 ТОФ выполнили полет над Тихим и Северным Ледовитым океанами
Продолжительность полета составила около 12 часов
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