В парадах Победы на Юге России примут участие более 10 тыс. военных

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 марта. /ТАСС/. Более 10 тыс. военнослужащих примут участие в десяти парадах, которые пройдут 9 мая на юге России. Об этом говорится в распространенном во вторник сообщении пресс-службы Южного военного округа (ЮВО).

"В военных парадах примут участие более 10 тыс. военнослужащих ЮВО, будет задействовано свыше 400 единиц вооружения и военной техники, в том числе бронеавтомобили "Тайфун" и "Тигр", бронетранспортеры БТР-80 и БТР-82А, боевые машины пехоты БМП-3, оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер-М", реактивные системы залпового огня "Торнадо-Г", самоходные пусковые установки береговых ракетных комплексов "Бастион", противотанковые ракетные комплексы "Хризантема", зенитные ракетные системы С-400 "Триумф" и другая техника", - сообщается в пресс-службе.

Парады пройдут в четырех городах-героях (в Волгограде, Керчи, Новороссийске и Севастополе), а также в Астрахани, Владикавказе, Новочеркасске, Ростове-на-Дону, Симферополе и Ставрополе.

В воздушной части военных парадов задействуют около 130 современных самолетов и вертолетов 4-й армии ВВС и ПВО. Самолеты полетят во Владикавказе, Волгограде, Керчи, Новороссийске, Ростове-на-Дону, Севастополе и Ставрополе, уточнили в пресс-службе.

По Ростову-на-Дону 9 мая пройдет механизированная колонна из около 150 единиц техники. В настоящее время к месту проведения тренировок доставлено уже более половины этой техники. Среди экземпляров присутствуют такие исторические образцы, как Т-34-85, боевая машина реактивной артиллерии БМ-13 "Катюша", а также грузовой автомобиль "Газ-АА", известный также как "Полуторка", с дивизионной пушкой ЗиС-3.