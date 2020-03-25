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75-летие Победы

Исторические образцы техники возглавят колонны на парадах Победы в четырех городах ЮФО

В парадах в Ростове-на-Дону, Севастополе, Волгограде и Новочеркасске примут участие более 30 единиц исторической военной техники

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 марта. /ТАСС/. Механизированные колонны парада Победы в Ростове-на-Дону, Севастополе, Волгограде и Новочеркасске возглавит историческая техника. Об этом в среду журналистам сообщили в пресс-службе Южного военного округа (ЮВО).

"Среди военной техники легендарные образцы советских танков - тяжелые ИС-2, средние Т-34 и легкий Т-38. В составе колонн проедут боевые машины реактивной артиллерии БМ-13 "Катюша", противотанковые самоходные установки ИСУ-152, СУ-122, СУ-100, СУ-76, а также грузовые автомобили ЗИС-5 и ГАЗ-АА "Полуторка" с дивизионными пушками ЗиС-3", - говорится в сообщении.

Военнослужащие ЮВО также готовят к показу на параде военные полноприводные легковые автомобили ГАЗ-67 и "Виллис" и тяжелые разведывательно-диверсионные мотоциклы М-72.

В пресс-службе уточнили, что в парадах Победы в Ростове-на-Дону, Севастополе, Волгограде и Новочеркасске примут участие более 30 единиц исторической военной техники. Большая часть этих образцов является экспонатами, в том числе севастопольского музея "Сапун Гора", волгоградского музея-панорамы "Сталинградская битва" и парка "Патриот" Вооруженных сил РФ.

Специалисты автобронетанковых служб и ремонтных подразделений ЮВО восстанавливают исторические образцы военной техники, уделяя большое внимание воссозданию их первоначального вида, отметили в пресс-службе. Кроме того, военнослужащие проводят работу по установлению принадлежности к советским подразделениям и местам сражений Великой Отечественной войны.

9 мая в Волгограде, Новороссийске, Севастополе, Керчи, Ростове-на-Дону, Владикавказе, Ставрополе, Астрахани, Симферополе и Новочеркасске состоятся военные парады, в которых примут участие более 10 тыс. военнослужащих, будет задействовано свыше 600 единиц вооружения и военной техники, самолетов и вертолетов 4-й армии ВВС и ПВО, кораблей Черноморского флота и Каспийской флотилии.

Теги
РоссияКрымВолгоградская областьСевастополь75-летие Победы
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