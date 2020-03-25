На выставке "Архимед" отберут инновационные проекты для показа на форуме "Армия-2020"

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. В рамках Московского международного салона изобретений и инновационных технологий "Архимед" специалисты Минобороны России выберут новейшие разработки для демонстрации на международном военно-техническом форуме "Армия-2020". Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Инновационные проекты продемонстрируют на специальной экспозиции "Инновационный клуб" форума "Армия". В дальнейшем их рассмотрят на возможность внедрения в интересах Вооруженных сил Российской Федерации и проведения исследований на базе лабораторий Военного инновационного технополиса "ЭРА", - говорится в сообщении.

В состав международного жюри салона второй год подряд входят представители Главного управления научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий (инновационный исследований) Минобороны России. В 2020 году "Архимед" проходит дистанционно.

Экспертная комиссия и жюри оценит изобретения двойного назначения по конкурсным документам. Всего в этом году подано свыше 3 тыс. заявок на участие из 35 регионов России, в том числе из 14 высших учебных заведений и научно-исследовательских организаций военного ведомства.

Кроме того, по результатам работы международного салона "Архимед" специалистами ГУНИД МО РФ планируется отобрать молодежь с высокими интеллектуальными способностями для их последующего привлечения к научно-исследовательской деятельности в интересах обороны страны, в том числе к службе в научных ротах технополиса "ЭРА".