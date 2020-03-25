Более 2 тыс. воинских захоронений будут благоустроены в ходе экспедиций Минобороны

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. 11 поисковых экспедиций Минобороны планируют отремонтировать и благоустроить 2144 воинских захоронений. Об этом сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на пленарном заседании в Совете Федерации.

Выступая перед сенаторами, Шойгу отметил, что военное ведомство ожидает активного участия регионов в проведении 11 поисковых экспедиций Министерства обороны.

"В ходе них планируем отремонтировать и благоустроить 2144 воинских захоронения", - сказал министр.

Она также рассказал об агитационно-пропагандистской акции "Эшелоны Победы". "В 84 городах России пройдут митинги, встречи с ветеранами и праздничные концерты. Для этой цели мы сформировали пять агитпоездов. Надеюсь, что губернаторы обеспечат поддержку этих мероприятий", - отметил Шойгу.

Ранее министр сообщил, что эшелоны будут отправлены во всех военных округах и на Северном флоте. Планируется, что поезд Западного военного округа дойдет до Брестской крепости в Белоруссии.