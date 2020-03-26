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Распространение коронавируса нового типа

Более 2 тыс. военных химиков участвуют в проверке готовности ВС к борьбе с коронавирусом

Также задействованы более 500 единиц военной и специальной техники

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Свыше 2,5 тыс. специалистов войск радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты и более 500 единиц военной и специальной техники задействовано в проверке готовности Вооруженных сил России к борьбе с распространением коронавируса. Об этом сообщили журналистам в четверг в Минобороны РФ.

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"Всего в мероприятиях повышения уровня готовности войск (сил) к решению задач по локализации чрезвычайных ситуаций, связанных с возникновением угрозы заражения и распространения вирусных инфекций, задействовано свыше 2,5 тысячи специалистов войск РХБ защиты и свыше 500 единиц военной и специальной техники", - говорится в сообщении. 

В военном ведомстве отметили, что проверка готовности подразделений войск РХБЗ проводится на пяти аэродромах и семи полигонах Западного и Центрального военных округов.

Ранее по решению президента России Владимира Путина с 25 марта в органах военного управления, соединениях, воинских частях Западного и Центрального военных округов, ВКС России, РВСН, подразделениях войск РХБЗ, инженерных войск и отдельных организаций медицинского обеспечения проводится проверка на готовность к борьбе с коронавирусом. Она продлится по 28 марта.

Теги
РоссияРаспространение коронавируса нового типа
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