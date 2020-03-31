В ЗВО сообщили, что призывные мероприятия в Петербурге проводятся в полном объеме

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Призывные мероприятия в Санкт-Петербурге начались вовремя и скорректированы с учетом ограничительных мероприятий, введенных в регионе. Об этом сообщил заместитель начальника штаба Западного военного округа (ЗВО) по организационно-мобилизационной работе полковник Юрий Брезгин.

"Военным комиссариатом Санкт-Петербурга призывные мероприятия начаты своевременно и проводятся в соответствии с указом президента РФ. Отправки призывников в войска скорректированы с учетом ограничительных мероприятий, введенных в регионе", - сказал Брезгин.

По его словам, распространенные рядом средств массовой информации сведения о приостановке призыва граждан на военную службу в Санкт-Петербурге не соответствуют действительности.

Ранее военный комиссар города Сергей Качковский сообщил на заседании правительства Санкт-Петербурга, что военные комиссариаты в целом готовы с 1 апреля начать работу по оповещению граждан о призыве на военную службу. Вместе с тем, в соответствии с указаниями Генерального штаба Вооруженных сил РФ, мероприятия по призыву граждан приостановлены до особых указаний. Он также сообщил, что первая отправка призывников в войска планируется не раньше 20 мая.