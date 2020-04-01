Более 4 тыс. тестов на коронавирус проведено в российской армии

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Более 4 тыс. военнослужащих ВС РФ прошли тесты на коронавирусную инфекцию, заболевших не выявлено, говорится в бюллетене по санитарно-эпидемиологической обстановке в Вооруженных силах РФ, опубликованном в среду в газете "Красная звезда".
Согласно данным бюллетеня, было проведено 4 076 тестирований военнослужащих на коронавирус, все результаты отрицательные.
В документе отмечается, что в 32 госпиталях развернуты специальные отделения общей емкостью в 4 800 мест. В медицинских учреждениях развернули 2 782 аппарата искусственной вентиляции легких.