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Путин поручил проработать участие призывников в работе инженерных лабораторий

Основатель RTP Global Леонид Богуславский считает, что создание таких лабораторий ускорит развитие высоких технологий стране

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил Минобороны проработать возможность участия призывников в работе исследовательских и инженерных лабораторий. Как сообщает сайт Кремля, такую рекомендацию глава государства дал по итогам встречи с ведущими российскими инвесторами, состоявшейся 11 марта 2020 года.

"Минобороны России - проработать вопрос об участии граждан, проходящих военную службу по призыву, в работе соответствующих исследовательских и инженерных лабораторий, - говорится в перечне поручений. - Срок - 31 мая 2020 года".

На встрече, которая прошла 11 марта, основатель RTP Global Леонид Богуславский отметил важность создания исследовательских и инженерных лабораторий в армии для военнослужащих по призыву. По его мнению, это ускорит развитие высоких технологий стране.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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