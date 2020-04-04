В ДФО к 9 мая восстановят более 2,8 тыс. воинских захоронений и памятников

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 4 апреля. /ТАСС/. Военнослужащие Восточного военного округа (ВВО) к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне восстановят более 1,3 тыс. воинских захоронений и братских могил, 1,5 тыс. мемориалов и памятников. Об этом в субботу сообщается в пресс-релизе ВВО.

"В ходе подготовки к празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Восточном военном округе проводятся работы по реставрации и благоустройству памятных мест. <...> В ходе масштабной работы на территории Восточного военного округа предстоит навести порядок на 1,3 тыс. воинских захоронениях и братских могилах, облагородить более 1,5 тыс. мемориалов и памятников", - говорится в распространенном сообщении.

По данным ВВО, на сегодняшний день в округе уже включено в реестр и паспортизировано 1258 воинских захоронений из более чем 1,3 тыс. Работа в этом направлении продолжается.