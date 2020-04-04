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Около 3,3 тыс. жителей Крыма отправятся в армию в весенний призыв

В связи с коронавирусом новобранцев на две недели поместят в отдельных казармах, питание и обучение для них организуют отдельно от остальных военнослужащих воинской части

СЕВАСТОПОЛЬ, 4 апреля. /ТАСС/. Около 3,3 тыс. призывников-крымчан отправятся на службу в военные части Крыма и других регионов России после двухнедельного карантина, связанного с ситуацией с коронавирусом. Об этом сообщила в субботу пресс-служба Черноморского флота.

"В Крыму и Севастополе начался весенний призыв 2020 года граждан на военную службу. Всего в ходе текущего призыва с территории Крымского полуострова планируется отобрать и направить для прохождения военной службы порядка 3300 человек", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что в связи с действующим в регионе комплексом карантинных мероприятий призывные и сборные пункты обеспечены защитными медицинскими масками, дезинфицирующими средствами и бесконтактными термометрами. Предусмотрена регулярная дезинфекция мест общего пользования. Усилены режимы проветривания и обеззараживания помещений.

"Перед отправкой в воинские части молодым людям выдадут военную форму одежды и персональные банковские карты для перечисления на них денежного довольствия. С прибывающим молодым пополнением будет спланирован комплекс карантинных мероприятий. На 14 дней личный состав будет размещен в отдельных казармах, питание и обучение будет организовано отдельно от остальных военнослужащих воинской части. Контроль состояния здоровья прибывших военнослужащих будет осуществляться постоянно, с термометрией не реже трех раз в сутки", - отметили в пресс-службе.

Весенний призыв продлится до 15 июля 2020 года. Большая часть призывников-крымчан отправится на службу за пределы Крыма, в воинские части Южного и других военных округов.

В России на 3 апреля зафиксировано 4 149 случаев заражения коронавирусом, 281 человек выздоровел. Большая часть случаев инфицирования приходится на Москву (2923 случая). По данным федерального оперативного штаба на 10:30 мск, умерли 34 человека. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

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