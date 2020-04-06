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Пандемия коронавируса нового типа

Военные специалисты из России обработали свыше 60 тыс. кв. м помещений в Сербии

Врачебно-сестринские бригады принимают участие в анализе эпидемиологической обстановки

БЕЛГРАД, 6 апреля. /ТАСС/. Российские военные специалисты начали выполнять задачи по борьбе с коронавирусной инфекции в Сербии, в том числе проводить дезинфекцию помещений. Об этом сообщили журналистам в понедельник в Минобороны России.

"Подразделения РХБЗ и специальная военная техника привлечены к санитарной обработке и дезинфекции лечебных учреждений. По итогам дня [воскресенья] обработано более 60 тыс. кв. м помещений и 5 тыс. кв. м прибольничной территории", - отметили в военном ведомстве.

На первоначальном этапе российские врачебно-сестринские бригады принимают участие в анализе эпидемиологической обстановки, консультациях и обучении сербских коллег по вопросам организации карантинных и дезинфекционных мероприятий.

Военнослужащие провели технический осмотр и подготовку техники, медицинского оборудования, средств защиты, изучили район предстоящих работ. На территории военно-медицинской академии ВС Сербии был развернут временный автопарк и пункты специальной обработки техники, которая задействована в дезинфекции.

По итогам прошедшего ранее совещания, в котором приняли участие представители министерств обороны и здравоохранения, первоочередными объектами для проведения работ были выбраны клиника акушерства и гинекологии "Народный фронт" и медицинский клинический центр имени "Драгоша Мишевича" в Белграде. Там "изолированы и проходят лечение пациенты с тяжелой и средней тяжестью заболевания коронавирусной инфекцией", уточнили в российском военном ведомстве.

Помощь Сербии

Ранее самолеты ВКС оперативно доставили в Сербию 87 военнослужащих Минобороны РФ, включая военных медиков, специалистов-вирусологов войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ), специальное медицинское оборудование, а также средства защиты и 16 единиц военной техники. В российском военном ведомстве уточнили, что две бригады медиков останутся работать в Белграде, где сложилась самая сложная ситуация, еще пять будут направлены в Ниш, Кикинду, Валево и Чуприю.

По последним данным, в мире коронавирусом заразились более 1,1 млн человек, зафиксировано свыше 60 тыс. смертельных исходов. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 5 389 случаев заражения, выздоровели 355 человек, умерли 45. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
РоссияСербияПандемия коронавируса нового типа
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