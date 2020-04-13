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75-летие Победы

Экипажи боевых самолетов 9 мая выстроятся в виде числа "75" в небе над Ростовом-на-Дону

Всего в воздушной части парада Победы в Ростове-на-Дону будет задействовано 45 самолетов и вертолетов

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 апреля. /ТАСС/. Экипажи истребителей Су-30 и штурмовиков Су-25 выстроятся в боевой порядок в виде числа "75" во время воздушной части парада Победы в Ростове-на-Дону. Об этом сообщили в пресс-службе Южного военного округа.

"В ходе тренировки самолеты выстраиваются в боевой порядок символизирующий цифру "75", обозначающую 75-ю годовщину со Дня Победы в Великой Отечественной войне", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что к тренировкам воздушной части парада в Ростове-на-Дону приступили экипажи шести истребителей Су-30СМ и штурмовиков Су-25СМ3. Полеты выполняются на минимальных интервалах от 5 до 7 м и дистанциях от 10 до 12 м. К тренировкам допущены только лучшие летчики, которые прошли отбор в своих воинских частях.

Всего в воздушной части парада Победы в Ростове-на-Дону будет задействовано 45 самолетов и вертолетов, отметили в пресс-службе.

Теги
Россия75-летие Победы
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