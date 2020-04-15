Российские военные продезинфицировали еще несколько пансионатов в Италии

БЕРГАМО, 15 апреля. /ТАСС/. Российские военные специалисты и военнослужащие Вооруженных сил Италии провели дезинфекцию нескольких пансионатов для пожилых людей в городах Предоре, Стеццано и пригороде Бергамо в Ломбардии. Об этом в среду сообщает Минобороны РФ.

"Похвально, что две страны объединяются, чтобы оказать помощь пострадавшим. <...> Я должна сказать, что мы сами не могли обработать и продезинфицировать все помещения, все матрасы, кровати, комнаты, и поэтому ваша помощь может быть благословением", - приводятся в сообщении слова генерального директора пансионата "Санта Чиара" Мариэллы Мани.

"Я думаю, что обработка наших комплексов сможет помочь, потому что вы делаете это на профессиональном уровне. Мы же не можем позволить себе такого", - рассказала, в свою очередь, сотрудница регистратуры учреждения Бруна Дзанотти.

Всего российские военные эпидемиологи и специалисты войск радиационной химической и биологической защиты совместно с итальянскими военными провели полную дезинфекцию пансионатов для пожилых людей в 59 населенных пунктах Ломбардии. Обработано 63 здания и сооружения, более 400 тыс. кв. м внутренних помещений и более 51 тыс. кв. м дорог с твердым покрытием.

В противоэпидемических мероприятиях ежедневно задействованы расчеты мобильных комплексов аэрозольной дезинфекции и авторазливочных станций, отмечается в сообщении.

Российская помощь Италии

21 марта во время телефонного разговора президента России Владимира Путина и премьер-министра Италии Джузеппе Конте была достигнута договоренность о том, что Москва окажет Риму необходимую помощь в борьбе с коронавирусом. С вечера 22 марта до утра 25 марта в Италию прибыли 15 самолетов, которые доставили туда около 100 российских военных вирусологов и специалистов Минобороны РФ в области эпидемиологии, восемь врачебно-сестринских бригад, а также оборудование для диагностики и проведения дезинфекционных мероприятий.

Российские специалисты работают в одном из наиболее пострадавших от эпидемии районе на севере Италии - в городе Бергамо и его окрестностях.

В Италии, по последним данным, зарегистрировано почти 162,5 тыс. случаев заражения, умерли более 21 тыс. человек, свыше 37 тыс. выздоровели.