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Разведчики ЮВО проведут учения по стрельбе из личного оружия во время десантирования

Тренировки пройдут на горном полигоне Дарьял в Северной Осетии

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Разведчики Южного военного округа (ЮВО) в ходе учений по десантной подготовке проведут тренировки по прицельной стрельбе из личного оружия в полете. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе округа.

В ЮВО уточнили, что тренировки пройдут на горном полигоне Дарьял в Северной Осетии. "Учебно-тренировочные и боевые прыжки с парашютом разведчики будут совершать <...> с задержкой раскрытия купола в 20 секунд, ведением в воздухе прицельного огня по условному противнику с приземлением на ограниченную площадку", - сказали в пресс-службе.

Тренировки продлятся три недели, военные будут прыгать из модернизированного вертолета Ми-8МТШ на десантных парашютах Д-10 с высот от 600 до 2000 м со штатным вооружением и снаряжением. Особенность учений в том, отмечают в ЮВО, что разведгруппе предстоит по карте определить координаты площадки для приземления, десантироваться на незнакомую местность, отыскать груз массой до 50 кг и выйти вместе с ним на пункт сбора.

Задержка с раскрытием купола парашюта позволяет быстрее совершить посадку и меньше времени находится под огнем противника с земли.

С начала 2020 года в центре подготовки разведывательных подразделений прошли обучение более 1 тыс. разведчиков ЮВО.

Теги
РоссияСеверный КавказСКФОСеверная Осетия
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