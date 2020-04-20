Российские военные специалисты провели дезинфекцию домов инвалидов в трех городах Италии

БЕРГАМО /Италия/, 20 апреля. /ТАСС/. Военные специалисты из РФ и Италии продезинфицировали дома для людей с ограниченными возможностями в итальянских городах Пьярио, Альбино и Бонате-Сотто в рамках борьбы с коронавирусом. Об этом говорится в распространенном в понедельник сообщении пресс-службы Минобороны РФ.

"Российские военные специалисты совместно с военнослужащими подразделения радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил Италии провели дезинфекцию в домах для пожилых людей городов Пьярио, Альбино и Бонате-Сотто", - говорится в сообщении.

Мэр города Бонатте-Сотто провинции Бергамо Карле Превитали поблагодарил российских военнослужащих за оказанную помощь. "В такие трудные моменты важно, что люди, не взирая на то, какой у тебя цвет кожи, каких ты взглядов или конфессий, объединяются для борьбы с чрезвычайной ситуацией. Спасибо вам за то, что вы приехали к нам и оказываете столь важную помощь", - сказал Превитали, слова которого приводятся в сообщении.

Всего российскими военными врачами эпидемиологами и специалистами войск радиационной химической и биологической защиты Минобороны РФ совместно с итальянскими военными проведена полная дезинфекция пансионатов для пожилых людей в более чем 63 населенных пунктах Ломбардии. Обработано 71 здание и сооружение, более 600 тыс. кв. м внутренних помещений.

С 22 марта до утра 25 марта в Италию прибыли 15 самолетов, которые доставили в страну около 100 российских военных вирусологов и специалистов Минобороны РФ в области эпидемиологии, восемь врачебно-сестринских бригад, а также оборудование для диагностики и проведения дезинфекционных мероприятий. Российские специалисты работают в одном из наиболее пострадавших от пандемии коронавируса районе на севере Италии - в городе Бергамо и его окрестностях.

В Италии, по последним данным, зарегистрировано 175 925 случаев заражения, почти 45 тыс. человек вылечились. Число умерших превысило 23 тыс., в том числе 12 тыс. летальных исходов зафиксировано в Ломбардии, где сохраняется локальный эпицентр пандемии.