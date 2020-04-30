Свыше 40 воздушных судов поучаствовали в репетиции авиапарада к 9 мая в Ростове-на-Дону

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 апреля. /ТАСС/. Экипажи самолетов и вертолетов авиации Южного военного округа (ЮВО) провели тренировку воздушного парада в Ростове-на-Дону, который пройдет в день 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе ЮВО.

"45 современных самолетов и вертолетов 4-й армии ВВС и ПВО Южного военного округа провели тренировку демонстрационного пролета авиации, который состоится в 10:00 мск 9 мая в небе над Ростовом-на-Дону", - говорится в сообщении.

Как рассказали в ЮВО, откроют воздушный парад над центральной площадью Ростова-на-Дону экипажи вертолетов. В парадном строю будут задействованы вертолеты армейской авиации округа Ми-8АМТШ "Терминатор", Ми-26, Ми-28Н "Ночной охотник", Ми-35М и Ка-52 "Аллигатор".

В парадный строй также вошли самолеты Ту-134, Ан-26, Ан-12 и Л-410 военно-транспортной авиации ВКС России, истребители Су-27СМ3, Су-30СМ, бомбардировщики Су-34 и штурмовики Су-25СМ3 оперативно-тактической авиации ЮВО.

"Вся авиация, задействованная в воздушном параде в Ростове-на-Дону, выполняет взлеты с шести аэродромов постоянного базирования, дислоцированных в Ростовской области и на Кубани", - уточнили в пресс-службе.

Ранее в округе сообщали, что демонстрационные полеты 9 мая пройдут в 12 городах на территории округа, а также на авиабазе в Армении.