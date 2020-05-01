Специалисты РФ и Италии продезинфицировали четыре пансионата для пожилых людей в Ломбардии

БЕРГАМО /Италия/, 1 мая. /ТАСС/. Российские военные специалисты провели вместе с военнослужащими РХБ защиты Италии дезинфекцию в четырех пансионатах для пожилых людей в городе Брешиа (Ломбардия). Об этом сообщили журналистам в Минобороны России.

Российских военных за их помощь поблагодарил руководитель комитета гражданской обороны города Вальтер Мукетти. "Я очень благодарен российским военнослужащим за приезд. Хочу сказать от всего сердца большое спасибо за то, что помогли нашим старикам, а так же провели дезинфекцию в местах для лиц с ограниченными возможностями. Надеюсь, что коронавирусная инфекция скоро будет побеждена", - сказал он.

Всего российскими военными врачами-эпидемиологами и специалистами войск РХБ защиты Минобороны России совместно с итальянскими военными проведена полная дезинфекция пансионатов для пожилых людей в более 90 населенных пунктах Ломбардии. Обработано 102 здания и сооружения, более 900 тыс. кв. м внутренних помещений и более 260 тыс. кв. м дорог.

22-25 марта в Италию прибыли 15 самолетов, которые доставили в страну около 100 российских военных вирусологов и специалистов Минобороны в области эпидемиологии, восемь врачебно-сестринских бригад, а также оборудование для диагностики и проведения дезинфекционных мероприятий. Российские специалисты работают в одном из наиболее пострадавших от пандемии районов на севере Италии - в городе Бергамо и его окрестностях.