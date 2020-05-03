Российские военнослужащие в Таджикистане восстановили 30 могил ветеранов войны

ТАСС, 3 мая. Российские военнослужащие 201 военной базы, дислоцированной в Таджикистане, ко Дню Победы восстановили 30 могил ветеранов Великой Отечественной войны в городах республики. Об этом сообщает пресс-служба Центрального военного округа.

"Руководитель добровольческой поисковой группы "Память-201" Гафур Шерматов вместе с военнослужащими разыскали места заброшенных захоронений советских солдат и офицеров, принимавших участие в борьбе с фашистскими захватчиками. Своими силами они восстановили памятники, отреставрировали основание и надписи, а также укрепили ограды. Работы проводились в Душанбе, Худжанде, Турсунзаде, Канибадаме. Всего российские военнослужащие 201 военной базы, дислоцированной в Таджикистане, ко Дню Победы восстановили 30 могил ветеранов Великой Отечественной войны", - говорится в сообщении.

Группа "Память-201", в которую на добровольных началах входят военнослужащие 201-й военной базы, проводит мероприятия по восстановлению и наведению порядка на местах захоронения ветеранов Великой Отечественной войны на городском кладбище вблизи Свято-Никольского собора, добавили в пресс-службе.

Как сообщили в Душанбе в Совете ветеранов войны и труда Таджикистана, из Таджикистана на фронт ушли около 300 тыс. человек, более 92 тыс. не вернулись, 55 тыс. таджикистанцев были награждены боевыми орденами и медалями. А 54 представителя Таджикистана получили звание Героя Советского Союза.