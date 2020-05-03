Российские медики вылечили от коронавируса 67 пациентов полевого госпиталя в Бергамо

БЕРГАМО /Италия/, 3 мая. /ТАСС/. Российские военные медики вместе с итальянскими специалистами полностью вылечили от коронавирусной инфекции 67 пациентов полевого госпиталя в Бергамо в Италии. Об этом в воскресенье сообщили в Минобороны России.

"Специалисты врачебно-сестринских бригад Минобороны России совместно с итальянскими медицинскими специалистами полностью вылечили от коронавирусной инфекции и выписали с полевого госпиталя г. Бергамо (Италия) 67 пациентов", - сообщили в российском военном ведомстве.

Всего за время функционирования госпиталь принял на лечение 109 заболевших коронавирусной инфекцией. В настоящее время на лечении остаются 42 больных.

"В состав интернациональных бригад, работающих в полевом госпитале в Бергамо, входят врачи-анестезиологи, терапевты, эпидемиологи, а также медицинские сестры. Кроме медицинских специалистов в каждой бригаде дежурят российские переводчики, которые помогают в общении российским врачам с пациентами и итальянскими коллегами", - подчеркнули в Минобороны.

22-25 марта в Италию прибыли 15 самолетов, которые доставили в страну около 100 российских военных вирусологов и специалистов Минобороны в области эпидемиологии, восемь врачебно-сестринских бригад, а также оборудование для диагностики и проведения дезинфекционных мероприятий. Российские специалисты работают в одном из наиболее пострадавших от пандемии районов на севере Италии - в городе Бергамо и его окрестностях.