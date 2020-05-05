Военные ЦВО отреставрировали более 900 памятников и монументов к 9 мая

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 мая. /ТАСС/. Военнослужащие Центрального военного округа (ЦВО) к 9 мая отреставрировали более 900 памятников на Урале, в Сибири, Поволжье, Киргизии и Таджикистане. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе округа.

"Военнослужащие Центрального военного округа (ЦВО) отреставрировали, покрасили и укрепили 932 мемориальных объекта в рамках акции "Чистая память", организованной командованием соединений и воинских частей на Урале, в Сибири, Поволжье и на российских военных объектах за границей - в Киргизии и Таджикистане", - говорится в сообщении.

Военнослужащие ремонтных бригад соединений и воинских частей ЦВО выезжали для проведения помывки и реставрационных работ в отдаленные населенные пункты Алтайского края, Оренбургской, Свердловской, Челябинской и Новосибирской областей. Российские военнослужащие в Таджикистане реставрировали танк ИС-2 на площади Победы в Душанбе.

ЦВО дислоцирован на территории трех федеральных округов и 29 субъектов РФ. В состав округа структурно входит ряд заграничных объектов: 201-я военная база на территории Таджикистана, объединенная военная база в Киргизии, а также подразделения на территории Казахстана.