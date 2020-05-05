{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

Число заразившихся коронавирусом военных в армии России увеличилось до 1475

Накануне сообщалось о 1 384 заразившихся

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Число военнослужащих российской армии с подтвержденным заражением коронавирусом составляет 1 475, сообщается во вторник в бюллетене военного ведомства. Накануне сообщалось о 1 384 заразившихся.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"В ходе сплошного тестирования [на коронавирусную инфекцию] в Вооруженных силах РФ в период с марта по 5 мая с. г. установлено 1 475 военнослужащих с положительными результатами", - говорится в сообщении. Заразившихся лечат в госпиталях Минобороны России - 378 человек, в изоляторах по месту службы - 514 человек, в лечебных учреждениях системы гражданского здравоохранения - 14 человек, изолировали по домам 569 человек и уже выздоровели 174 человек.

По данным ведомства, военнослужащих, в том числе курсантов и слушателей в высших военных учебных заведениях с положительными результатами тестирования, насчитывается 1 186 человек.

В военном ведомстве напомнили, что с 30 апреля в довузовских учебных заведениях Минобороны России учебный год завершен, воспитанники направлены на каникулы. Более 200 заболевших выявлены в 4 из 31 учебного заведения министерства.

Инфицированных среди гражданского персонала Вооруженных Сил РФ - 360 человек, из них выздоровели с марта 25 человек.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Морпехи Севфлота установили рекорд, форсировав губу Кутовая в Баренцевом море на БТР-80
Они преодолели около 2 км по открытой воде на бронетранспортерах
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС