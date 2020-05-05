Число заразившихся коронавирусом военных в армии России увеличилось до 1475

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Число военнослужащих российской армии с подтвержденным заражением коронавирусом составляет 1 475, сообщается во вторник в бюллетене военного ведомства. Накануне сообщалось о 1 384 заразившихся.

"В ходе сплошного тестирования [на коронавирусную инфекцию] в Вооруженных силах РФ в период с марта по 5 мая с. г. установлено 1 475 военнослужащих с положительными результатами", - говорится в сообщении. Заразившихся лечат в госпиталях Минобороны России - 378 человек, в изоляторах по месту службы - 514 человек, в лечебных учреждениях системы гражданского здравоохранения - 14 человек, изолировали по домам 569 человек и уже выздоровели 174 человек.

По данным ведомства, военнослужащих, в том числе курсантов и слушателей в высших военных учебных заведениях с положительными результатами тестирования, насчитывается 1 186 человек.

В военном ведомстве напомнили, что с 30 апреля в довузовских учебных заведениях Минобороны России учебный год завершен, воспитанники направлены на каникулы. Более 200 заболевших выявлены в 4 из 31 учебного заведения министерства.

Инфицированных среди гражданского персонала Вооруженных Сил РФ - 360 человек, из них выздоровели с марта 25 человек.