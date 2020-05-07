Российские военные провели в сербском Ковине дезинфекцию психиатрического центра

БЕЛГРАД, 7 мая. /ТАСС/. Специалисты сводного отряда РХБ защиты Минобороны России, оказывающего помощь Сербии в борьбе с коронавирусной инфекцией, провели профилактическую дезинфекцию психиатрического центра, расположенного в городе Ковин. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Центр - одно из пяти крупнейших в стране медучреждений психиатрического профиля. На стационарном и амбулаторном лечении здесь постоянно находятся более 700 пациентов, оказание помощи которым невозможно приостановить даже в условиях распространения инфекции. Российские военные медики на месте изучили санитарно-эпидемиологическую обстановку и дали рекомендации по предотвращению распространения заболевания COVID-19.

"Мы очень благодарны российским специалистам за предпринятые меры. Ранее у нас отработали эпидемиологи, которые дали свои рекомендации по вопросу организации противоэпидимического режима. Сейчас проводится дезинфекция наиболее важных объектов. Еще раз хочу сказать спасибо российским специалистам за их нелегкий труд" - подчеркнула директор медицинского центра Йованка Петрович.

Сводные российско-сербские расчеты РХБ защиты продолжили проведение совместных дезинфекционных мероприятий и в других городах Сербии. За сутки обработано 20 объектов в городах Нови-Сад, Вршац, Панчево и Бела-Церква.

Российские военные врачи провели оценку и анализ эпидемиологической обстановки, дали рекомендации по проведению мероприятий противоэпидемического режима в медучреждениях городов Рашка, Александровац, Брус, Канижа, Нови-Сад и Вршац.

Всего российским сводным отрядом проведен комплекс дезинфекционных мероприятий на 164 объектах в 35 городах республики, в т. ч. обработано 362 здания и сооружения общей площадью более 1,54 млн. квадратных метров; 69 участков дорог с твердым покрытием общей площадью около 488 тыс. квадратных метров. Военные медики провели осмотр и приняли участие в лечении более 800 инфицированных пациентов.