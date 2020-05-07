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Пандемия коронавируса нового типа
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Число заразившихся коронавирусом военнослужащих увеличилось до 1 540

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Количество заразившихся коронавирусом в период с марта по 7 мая в армии и военных учебных заведениях достигло 3 313 человек, из них - 1540 военнослужащих в Вооруженных силах РФ, говорится в опубликованном в четверг бюллетене Минобороны России.

"В ходе сплошного тестирования в органах военного управления, объединениях, соединениях, воинских частях в период с марта по 7 мая с.г. установлено 1 540 военнослужащих с положительными результатами", - говорится в документе.

По данным ведомства, коронавирус также выявлен у 195 воспитанников довузовских учебных заведений, в вузах Минобороны выявлено 1 205 случаев заражения и 373 случаев - среди гражданского персонала. В военном ведомстве напомнили, что с 30 апреля в довузовских учебных заведениях Минобороны России учебный год завершен, воспитанники направлены на каникулы.

В новость были внесены изменения (20:37 мск) — передается с исправлением в общем числе зараженных коронавирусной инфекцией.

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Пандемия коронавируса нового типа
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