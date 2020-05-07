Бюст маршала Жукова откроют 9 мая в российском военном городке в Приднестровье

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Бюст маршала Георгия Жукова установлен на территории военного городка оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе в ознаменование 75-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе Западного военного округа.

"Открытие бюста запланировано на торжественном построении в День Победы", - сказали в округе.

Кроме того, ко Дню Победы российские военнослужащие в Приднестровье оборудовали партизанскую деревню времен Великой Отечественной войны. Она состоит из 15 объектов. "Это штабные землянки, блиндажи, медпункт, склад оружия и боеприпасов, мастерская по изготовлению взрывчатки и другие. В помещениях партизанской деревни будут экспонироваться предметы быта, характерные для 40-х годов прошлого века", - уточнили в пресс-службе.