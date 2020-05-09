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75-летие Победы

Российские летчики в Таджикистане отметили День Победы, пролетев над 201-й военной базой

В мероприятии приняли участие два многофункциональных вертолета из состава авиагруппы военной базы

МОСКВА, 9 мая. /ТАСС/. Российские летчики на вертолетах Ми-8 выполнили демонстрационный пролет над территорией 201-й военной базы в Таджикистане в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщила в субботу пресс-служба Центрального военного округа.

"В мероприятии приняли участие два многофункциональных вертолета из состава авиагруппы военной базы. Экипажи выполнили взлет с аэродрома Гиссар и пролет над строевым плацем российского соединения на высоте 70 м со скоростью 120 км/ч", - говорится в сообщении пресс-службы.

На строевом плацу базы состоялся торжественный митинг и вынос боевого знамени. Военнослужащие почтили минутой молчания память павших героев. Командир соединения полковник Сергей Горячев наградил отличившихся военных ведомственными медалями, ценными подарками и благодарственными письмами.

"Сегодня мы славим мужество наших отцов, дедов, прадедов, отстоявших честь и независимость нашей Родины. Мы очень гордимся подвигами ветеранов 201-й стрелковой дивизии, которые покрыли себя неувядаемой славой в ходе боев за освобождение Гатчины. Пусть в сердцах людей живет глубочайшее уважение ко всем героическим защитникам Родины, что их жертвы не напрасны", - сказал он, обращаясь к военнослужащим.

Дислоцированная в Таджикистане 201-я военная база - крупнейший военный объект России за ее пределами. Располагается в двух городах - Душанбе и Бохтаре. Согласно подписанному в октябре 2012 года соглашению, соединение будет находиться в Таджикистане до 2042 года.

Теги
ТаджикистанРоссия75-летие Победы
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