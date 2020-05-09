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Пандемия коронавируса нового типа

В Сербии вручили награды российским военным специалистам, боровшимся с коронавирусом

Награждение состоялось у мемориала советским воинам, освободившим Белград от нацизма

БЕЛГРАД, 9 мая. /Корр. ТАСС Павел Бушуев/. Торжественная церемония вручения наград российским военным специалистам, прибывшим в Сербию для оказания помощи в борьбе с коронавирусом, прошла в субботу в Белграде. Как передал корреспондент ТАСС с места событий, награждение состоялось у мемориала советским воинам, освободившим Белград от нацизма.

Медали Министерства обороны Сербии "За исключительный вклад в обороноспособность страны" были вручены 12 российским военным специалистам. Кроме того, еще 74 участникам российского сводного отряда под командованием генерал-майора Михаила Чернышова почетные грамоты вручил министр обороны Александар Вулин. Оркестр Национальной гвардии Сербии исполнил гимны двух государств.

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"Уважаемые друзья, сегодня весь мир отмечает Великую Победу во Второй мировой войне. И советский, и сербский народы оплатили свою свободу жизнями своих людей. В этот день мы вспоминаем своих родных и близких, прошедших эту войну на фронте и в тылу. Слава героям, поздравляю вас с Днем Победы!" - заявил генерал-майор Чернышов.

В свою очередь посол России в Сербии Александар Боцан-Харченко напомнил о необходимости защиты исторической памяти и отметил глубокий символизм сегодняшнего награждения. "То, что награждение выпало на День Победы, имеет глубокий символ: это связь поколений и непрерывность наших традиций взаимной помощи и взаимной поддержки. Церемония проходит на месте, где покоятся наши предки, убежден, что награда, полученная в этот день, будет иметь особую ценность. Товарищи военнослужащие, огромный вам поклон и огромное спасибо, с Днем Победы", - заявил посол России в Сербии Александар Боцан-Харченко.

Министр обороны Сербии Александар Вулин напомнил о бесспорных результатах и правде мировой войны, которые спустя 75 лет пытаются оспорить. "Мы свидетели разрушения памятников советским воинам и фальсификаций. Но правда одна: 75 лет назад победили мы, без жертв российского, еврейского, сербского и других свободных народов победа была бы невозможна", - заявил он.

Вулин особенно поблагодарил российских военных за оказанную Сербии помощь в борьбе с коронавирусом.

Парк освободителей

При освобождении Югославии погибли около 8 тыс. советских солдат и офицеров, из них в боях за Белград пали смертью храбрых 4 350 воинов Красной армии. Потери югославских партизан в битве за Белград составили около 3 тыс. человек, всего же за время оккупации Сербии, по данным экспертов, погибло 30% населения страны (по разным оценкам, до 1,7 млн человек). Партизанское движение Югославии сыграло огромную роль в борьбе с фашизмом, оттягивая на себя десятки дивизий вермахта. Большие потери сербский народ понес в нацистских концлагерях: так, в системе лагерей смерти Ясеновац было уничтожено до 700 тыс. человек.

Сразу после освобождения Белграда в 1944 году состоялись торжественные похороны погибших солдат на центральной площади города (современная площадь Республики), в разных частях города воздвигли 18 больших и 84 малых памятников советским солдатам. Во время послевоенного восстановления Белграда югославскими властями было принято решение убрать памятники, а все останки советских воинов перезахоронить в специальном комплексе, который был построен в 1954 году.

Сейчас здесь покоятся 1 386 югославских партизан и 711 солдат Красной армии. Открытие мемориала состоялось 20 октября 1954 года - в день 10-й годовщины освобождения югославской столицы. Минтруда Сербии с 2019 года ведет работы по реконструкции мемориального парка. В настоящий момент завершен первый этап работ, касающийся подсветки комплекса.

Помощь России в борьбе с коронавирусом

Ранее Сербия запросила помощь в борьбе с пандемией у России. 3-4 апреля самолеты ВКС РФ доставили в Сербию российских военнослужащих, включая военных медиков, специалистов-вирусологов войск радиационной, химической и биологической защиты, специальное медицинское оборудование, а также средства защиты и 16 единиц военной техники.

Всего российским сводным отрядом проведен комплекс дезинфекционных мероприятий на 178 объектах в 37 городах республики, в т. ч. обработано 367 зданий и сооружений общей площадью более 1,6 млн кв. м; 69 участков дорог с твердым покрытием общей площадью около 488 тыс. кв. м. Военные медики провели осмотр и приняли участие в лечении более 800 инфицированных пациентов.

Теги
РоссияСербияПандемия коронавируса нового типа
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