Около 12 тыс. лейтенантов из 36 вузов Минобороны вступят в ряды ВС РФ

МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Выпуск офицеров прошел в день 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в 36 военных вузах по всей России. Как сообщили в Минобороны РФ, около 12 тыс. молодых лейтенантов пополнят ряды российских вооруженных сил. Об этом сообщили в воскресенье в Минобороны России.

"Выпускники Военной академии Генерального штаба, видовых академий, а также около 12 тыс. молодых лейтенантов направятся к местам дальнейшего прохождения военной службы в соответствии с полученной специальностью и уровнем подготовки", - говорится в сообщении. В настоящее время ведется подготовка к вводу лейтенантов в строй.

Отмечается, что в числе выпускников 260 офицеров-девушек. Все офицеры прошли государственную итоговую аттестацию, "продемонстрировали уверенные знания и твердые навыки в организации управления соединениями, воинскими частями и подразделениями", а также в эксплуатации и применении самых современных образцов вооружения и военной техники.

По данным ведомства, каждый пятый выпускник окончил обучение с отличием, 420 человек получили золотые медали.

Подчеркивается, что особое внимание было уделено вопросам обустройства молодых офицерских семей. "В этом году из числа лейтенантов-выпускников выпущены 37 семейных пар, образовавшихся еще в период обучения курсантов в вузах, а всего к новым местам службы прибудут около 4 тысяч офицерских семей", - уточнили в министерстве.