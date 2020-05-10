Замминистра обороны Шевцова вручила дипломы выпускникам военной академии им. Можайского

МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Заместитель министра обороны РФ Татьяна Шевцова поздравила выпускников Военно-космической академии имени А. Ф. Можайского и вручила им дипломы. Об этом говорится в распространенном в воскресенье сообщении пресс-службы Минобороны РФ.

"Свято помните героическую историю страны, будьте достойными продолжателями славных побед нашего народа и героических подвигов защитников Отечества", - обратилась к выпускникам Шевцова на церемонии вручения дипломов. Ее слова цитирует пресс-служба Минобороны РФ.

Шевцова отметила, что стать военным в нашей стране почетно, но и сложно.

"Военнослужащий должен обладать качествами, позволяющими ему с честью и достоинством носить звание "защитника Отечества". От вас зависит боеспособность нашей армии, ее боевой дух, результаты боевой подготовки и эффективное освоение постоянно поступающей в войска новой техники", - сказала она.

Военно-космическая академия имени А. Ф. Можайского, входящая в состав ВКС России - системообразующий политехнический вуз Минобороны РФ, ведущий учебный, научный и методический центр в области военно-космической деятельности, инфотелекоммуникационных технологий и технологий сбора и обработки специальной информации.